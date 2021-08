Pagamento dos servidores estaduais inicia no próximo dia 27 de agosto

O Estado inicia no próximo dia 27 o pagamento do salário referente ao mês de agosto dos servidores públicos. Com a organização financeira alcançada pela atual gestão, resultante do trabalho efetivo, além de investimentos e adequações na administração pública, os vencimentos do funcionalismo continuam em dia.

A secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Hana Ghassan, ressalta o compromisso do Governo e o respeito ao funcionalismo público, que sempre trabalha com presteza para oportunizar melhorias à população.

“Sabemos que os servidores executam as suas atividades de forma dedicada e com zelo, por isso, também trabalhamos em prol dos seus benefícios e, consequentemente, valorização. Ainda estamos em pandemia, mas trabalhamos sem medir esforços para que todos os benefícios do funcionalismo estejam em dia”, disse Hana Ghassan.

Calendário de pagamento:

Dia 27 (sexta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/ Seplad.

Dia 30 (segunda-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e SEAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 31 (terça-feira) – Seduc (capital e interior).

Por Luana Taveira (SEPLAD)