Pagode do Mirim comemora aniversário de carreira dia 14 de abril

Pagode do Mirim, grupo referência no estilo musical da cidade, realiza show em comemoração ao aniversário da banda no dia 14 de abril, no Stadium Boliche, onde promete entregar grande alegria, animação, música e uma experiência especial aos amantes da banda que mais recebe público na cidade e nos interiores do Pará.

“A gente resolveu escolher esse lugar pra comemoração, por que queremos algo descontraído, onde as pessoas possam se divertir, brincar, ouvir a música, dançar, uma experiência com múltiplos significados, por isso é tão especial pra gente enquanto banda”, fala Felipe Monteiro, membro do grupo, que ressalta a importância de ter o público próximo deles neste momento tão singular.

Em uma comemoração de aniversário da banda, o grupo teve a ideia de trazer uma atração nacional para comemorar ao lado do seu público, mais um ano de sucesso na estrada da música paraense. A atração convidada por eles foi o grupo Boka Loka, que agitou a galera ao lado de diversas atrações regionais que somaram para a festa ficar completa: “Foi um momento muito especial, agradecemos a Deus por tudo isso que nos foi oportunizado, e agradeço também ao público, sempre, eles que nos baseiam a cada show”, agradece o músico.

Ao vivenciarem um dos períodos mais difíceis para um artista paraense, a covid-19 trouxe uma gama de dificuldades para o grupo que só crescia na cena musical da cidade e do estado. Porém, com amor ao que fazem, o Pagode do Mirim não se entregou e resolveu se fortalecer ainda mais nesse período que para muitos artistas do ramo, foi o fim de um sonho: “A gente precisava se reinventar, aproveitar essa pausa para algo mais atraente e que pudesse levar um pouco da nossa alegria pra galera que vivia, assim como nós, um período muito difícil, e foi isso que fizemos, fomos levar música e alegria para o mundo através da internet”, ressalta Rodrigo Bittencourt.

Ao se reinventarem, o grupo Pagode do Mirim passou a fazer diversas lives, shows online, para levar alegria, música, animação e descontração aos lares de inúmeras pessoas que, isoladas, agora tinham a oportunidade de poder voltar a curtir à distância, um show de uma das bandas paraenses mais apreciadas do momento. “Foi muito bonito sabe, ver como as pessoas realmente estavam precisando daquilo, de uma atenção, de um afago, de uma distração, algo que as fizesse acreditar que todo esse pesadelo iria sim passar”, comenta Rodrigo.

Todas as dificuldades nas quais passaram, serviram para que a banda chegasse até aqui, e agora, perto de comemorar mais um ano de sucesso e de existência, o vocalista Rodrigo ressalta: “Precisamos e queremos fazer isso ao lado dos nossos fãs, da galera que aprecia nossa música, esse contato é muito especial principalmente agora, pós-pandemia, vai ser muito especial, só vem!”, convida ele.