Pagode SA lança clipes de clássicos autorais e de sucessos nacionais

Grupo Pagode SA, sensação dentro do estilo que carrega em seu nome no Pará, chega em 2022 com uma novidade de alto nível pro seu público que os acompanham, pois no último trimestre deste ano, eles vão passar a lançar de forma semanal, uma série de conteúdos audiovisuais de alta qualidade, que vão retratar grandes sucessos autorais e do estilo em que tocam, em formado de vídeos que vão direto pro seu canal no YouTube.

“O projeto é algo que a gente já vem querendo fazer há um tempo, e com a pandemia tivemos uma dedicação especial para que isso acontecesse e já está em curso, tudo já está sendo desenvolvido com muito carinho e atenção, os roteiros, a equipe de filmagem, edição, tudo vai ser com a qualidade lá em cima, pra galera poder curtir em reuniões de família, amigos, em qualquer lugar a banda Pagode SA”, explica Daniel.

Amantes do estilo musical que dá nome ao seu grupo, a banda Pagode SA resolveu trilhar o caminho profissional ainda em meados dos anos 2000, quando juntos, os amigos que se conheciam desde a infância, passaram a se reunir para trocar um som e ideias sobre seus respectivos hobbies, que era tocar música. A coisa foi dando tão certo, que os amigos resolveram embarcar em um verdadeiro desafio de ter a sua própria banda, onde poderiam passar a produzir seus próprios produtos autorais e quem sabe, atingir o profissionalismo através da arte de cantar.

“Sempre foi um sonho de cada um de nós né, mas assim, a gente sabe o quanto é difícil fazer arte e ainda mais viver disso, mas mesmo assim a gente passou a ensaiar com frequência, a tocar músicas conhecidas, até que as pessoas que nos ouviam passaram a questionar o motivo de não nos apresentarmos pro público, foi aí que decidimos então encarar essa novidade e tocar pra galera”, comenta Daniel, membro e cofundador do grupo.

Através da música, o Pagode SA pretende atingir o coração e a alma das pessoas amantes da música, quebrando paradigmas e setorizações que acabam por separar demais a música em diversos estilos, quando na verdade, música é arte e deve ser apreciada na sua totalidade: “Nós somos apaixonados por pagode, mas a gente também curte outros sons, e assim a gente vai ouvindo, tocando e respeitando cada forma de arte, queremos pregar isso, o respeito e a união das diferentes formas de fazer música”, ressalta Pepê sobre a essência da Pagode SA.