Pai abusava da filha de 12 anos; rapaz mantinha relações com menina de 13: ambos na cadeia

Um pai que abusava da filha de 12 anos e um rapaz de 23 anos que manteve relações sexuais com uma garota de 13 anos, mesmo com o consentimento dela, foram presos por estupro de vulnerável nesta semana, em Goianésia do Pará, na Região do Lago de Tucuruí e em Parauapebas, na Região Carajás, ambos no sudeste paraense.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, de janeiro a abril deste ano, o estado apresentou aumento de 17% no numero de casos de abusos sexuais contra criança e adolescente de 0 a 12 anos, em comparação ao mesmo período do ano passado.

O pai de uma menina de 12 anos, que não teve a identidade revelada, mas tem 57 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça estadual, acusado de estupro de vulnerável, com agravante de a vítima estar sobre sua proteção.

A Polícia Civil começou a investigar o caso a partir de uma denúncia anônima. O acusado foi recolhido à Unidade Prisional de Tucuruí. De acordo com as investigações, o acusado morava com a família na zona rural de Goianésia do Pará e já teria praticado o crime por várias contra a própria filha quando ficava só com ela.

Depois de confirmar a violência sexual por meio de exames e depoimentos da vítima e testemunhas, o delegado Melquesedeque Ribeiro pediu a prisão preventiva dele. A Comarca local expediu o mandado. O delegado Ribeiro informou que crimes semelhantes têm sido constantes no município e que a força de segurança e a assistência social têm agido no combate a esses crimes.

Em Parauapebas, o jovem João Martins, de 23 anos, foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, pelo crime de estupro contra uma garota de 13 anos. Ele estava na quitinete em que morava, na Rua João Paulo II, Bairro Altamira, onde manteve relações sexuais com ela, quando uma guarnição da Polícia Militar o prendeu.

A mãe da garota havia procurado os policiais e disse que a filha tinha sumido durante a madrugada e que ao olhar a câmera de monitoramento de um vizinho, conseguiu ver que a adolescente havia entrado em um condomínio de quitinetes acompanhada do rapaz.

Segundo a mulher, ela se dirigiu até a quitinete do acusado e encontrou a filha na companhia dele. Indagada pela mãe se havia mantido relações sexuais com o homem, a garota disse que sim. O rapaz disse na Delegacia que a relação foi consensual.

A delegada Ana Carolina de Abreu, titular daquela especializada, efetuou os procedimentos legais que o caso requer. Segundo a Segup, entre janeiro a abril de 2021 os órgãos de segurança registraram 679 casos de violência contra crianças no Pará, número que representa um crescimento de 17,06% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 580 casos.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação