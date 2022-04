Pai baleado pelo filho de 13 anos recebe alta hospitalar

O sargento da Polícia Militar que foi baleado pelo filho de 13 anos, logo após o jovem matar a mãe e o irmão, recebeu alta hospitalar neste sábado (9). Benedito da Silva de Araújo, de 56 anos, estava internado no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, na Paraíba.

O policial deu entrada no hospital em 19 de março, quando seu filho adolescente cometeu crime bárbaro contra a família. Mesmo em alta médica, o sargento permanece sem sentir as pernas, com quadro de paraplegia. Ele encontra-se com uma bala alojada na coluna.

Os membros inferiores ainda se encontram sem sensibilidade motora e sensitiva. Não movimenta e nem sente as pernas – explicou o cirurgião-geral do Hospital, Caio Guimarães.

Ainda segundo o médico, o policial precisará passar por tratamento multidisciplinar com a participação de fisioterapia, enfermagem e neurologia e acompanhamento médico frequente para tentar recuperar a movimentação dos membros inferiores.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Arquivo