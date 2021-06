Pai cultivava maconha e escondia droga à venda na mochila da filha de 12 anos

Uma guarnição do Grupamento Tático (GTO) da Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas em Parauapebas. Identificado como Elenildo Escardoa da Silva, ele foi flagrado pela guarnição durante ronda realizada no último sábado (19), pelo Bairro Jardim América.

Segundo a PM, o homem foi avistado jogando um pacote em um terreno baldio, após ver a viatura. Depois, ele correu, mas foi agarrado.

No pacote do qual tentou se desfazer, foi encontrado um tablete de maconha prensada, pesando aproximadamente 1kg. Ainda segundo a Polícia Militar, Elenildo contou que a droga foi plantada e cultivada por ele em uma de suas propriedades na zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará.

O acusado levou os policiais até sua casa, onde foram encontradas mais 500 gramas de maconha na mochila de sua filha, de 12 anos de idade. No imóvel ainda foram apreendidos materiais para embalagem da droga e aparelhos de celulares.

Elenildo foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele está à disposição da Justiça.

TINA DEBORD

Fonte: Blog Zé Dudu