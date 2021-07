Pai de Britney Spears diz que não tem culpa de nada

Jamie Spears, pai de Britney Spears, apresentou novos documentos à Justiça isentando-se de culpa com relação às alegações apresentadas pela cantora. Ele afirma não ter qualquer envolvimento com a tutela – e nem mesmo comunicação pessoal com a filha – há dois anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Se Britney não pode retirar o DIU, se casar ou engravidar, Jamie Spears diz que a culpa é de Jodi Montgomery – tutora temporária. Jodi foi escalada para supervisionar a tutela de Britney quando ela começou a questionar legalmente a autoridade do pai.

Pai também joga culpa para advogado da Britney

Além disso, Jamie Spears acusa o advogado da filha, Sam Ingham, de ser o responsável por tentar tirar o direito dela de tomar decisões sobre sua medicação, ao atribuir as decisões exclusivamente a Jodi Montgomery. Como se, quando Jamie era tutor, ela tivesse qualquer voz ativa.

Para mostrar que não teme as acusações de Britney, o advogado de Jamie pediu que todas as alegações dela sejam investigadas e, caso sejam comprovadas, que ocorram “ações corretivas”. “Não é aceitável que os conservadores ou o Tribunal não façam nada em resposta ao depoimento de Britney Spears”, diz o texto.

Tática de Jamie Spears

É uma jogada. Jamie Spears quer se aproveitar do depoimento da filha para retomar o poder da tutela (justamente o que ela luta contra). Como a cantora está sob tutela temporária de Jodi Montgomery, ele busca transpor para Jodi toda e qualquer responsabilidade das acusações feitas pela artista.

Jodi Montgomery, no entanto, já se pronunciou. Ela lembrou que só assumiu o papel de tutora de Britney em setembro de 2019 e, desde então, apoia e encoraja a artista em seu caminho para não precisar mais da tutela.

O advogado de Montomery garante que o desejo de se casar e ter filhos nunca foi impactado pela tutela, enquanto ela estava no exercício do cargo.

