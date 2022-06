Pai de Luciana Gimenez deixa herança para desconhecida

Uma fortuna de mais de R$ 2 milhões foi deixada de herança pelo pai de Luciana Gimenez, João Alberto Morad. Porém, a apresentadora não é a beneficiária do dinheiro.

A pessoa que poderá herdar a soma é uma mulher identificada como Carla Leoniuk. Ela é completamente desconhecida por Luciana e seus familiares.

– A comerciante, que mora na Zona Leste de São Paulo, ganhou o direito a uma apólice de R$ 2.051.149,27, que por enquanto tem somente ela como dona – reportou a coluna.

Do valor, Gimenez teria ficado com apenas R$ 73 mil, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, bem como uma Pajero no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com R$ 326 mil.

A apresentadora e outros parentes não sabem se Carla tinha algum vínculo com João Alberto.

Segundo informações da Folha, Morad morreu aos 85 anos, em dezembro de 2020.

Fonte: Pleno News

As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.