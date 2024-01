Pai de Neymar transfere R$ 800 mil para ajudar Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves, que está preso na Espanha, teria pedido ajuda financeira a família de Neymar. O atleta, acusado de estupro, está com seus bens bloqueados.

De acordo com informações do portal UOL, Neymar da Silva Santos, pai do jogador brasileiro, transferiu R$ 800 mil a Daniel Silva, que vai usar a quantia para continuar bancando as despesas com sua defesa. Caso o lateral seja condenado, o dinheiro pode ajudar a reduzir sua pena.

Daniel Alves também teria contratado um advogado que trabalha como representante jurídico do pai de Neymar. O pai do atleta brasileiro, que atualmente defende o Al-Hilal, se pronunciou por meio de sua equipe e disse “não tem nada a declarar no momento”.

Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023, após ser acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate. Ele nega as acusações e alega que a relação sexual foi consensual.

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins / AgNews