Pai do filho de Walkyria Santos desabafa: “Morte não vai passar em branco”

Lucas Santos, de 16 anos, foi encontrado morto após sofrer ataques homofóbicos nas redes sociais

César Soanata, pai de Lucas Santos, se pronunciou sobre a morte do filho. O adolescente de 16 anos, que também é filho da cantora Walkyria Santos, foi encontrado morto em casa, em Natal (RN), após ser alvo de comentários homofóbicos no TikTok.

“Eu já falei ontem, no velório do meu filho, já falei hoje de novo e vou falar milhares de vezes se for necessário. A morte do meu filho não vai passar em branco”, disse César em um vídeo publicado no Instagram.

O homem continuou o desabafo afirmando que “a vida é muito mais que uma curtida nas redes sociais, muito mais que uma postagem com visualizações” e que “a humanidade está totalmente doente”.

Pai de Lucas Santos

Rapaz tinha 16 anos Reprodução

Lucas, à esquerda, ao lado da mãe e dos irmãosReprodução

Cantora Walkyria SantosReprodução/Instagram

Pai de Lucas Santos

Rapaz tinha 16 anos Reprodução1

“A depressão, infelizmente, agora eu tô sentindo na pele, porque a gente acha que só acontece na casa do vizinho. E infelizmente aconteceu na minha casa e eu não estava perto pra poder tentar fazer algo”, continuou o cantor, que aconselhou os seguidores que passam por esse tipo de situação a buscarem ajuda.

Ele ainda incentivou pessoas que estão passando por problemas de saúde mental a buscarem ajuda. “Nunca é tarde”, disse.

“Vocês, pai e mãe, façam questão de estar perto de seus filhos o máximo que puder. Façam questão de deixar claro pra eles que vocês não são só pai e mãe e que vocês são os amigos que dão a vida por eles. Para que o jovem possa entender que conversar com o pai e com a mãe não é a certeza de que será castigado ou punido e sim, ouvido”, completou.

Fonte: Metrópoles