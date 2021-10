Pai e mãe são presos pelo estupro da própria filha no interior do Pará

A 7ª Companhia Independente de Polícia Militar – CIPM, prendeu um homem pelo estupro da própria filha, uma menina de treze anos, em um assentamento na zona rural de Novo Progresso, Sudoeste Paraense. A ação, deflagrada no último sábado, 17, e que contou com o apoio do Conselho Tutelar, também levou à prisão da esposa do suspeito, mãe da menina e de outros sete filhos, todos com menos de 18 anos.

Segundo a polícia local, por volta de 17h, uma guarnição da PM e profissionais do Conselho Tutelar de Novo Progresso foram até a Comunidade Santa Júlia, em uma vilarejo conhecido como Assentamento Nova Fronteira, após receberem denúncias de constantes abusos sexuais.

Lá, os agentes localizaram e prenderam em flagrante um homem pelo crime de estupro vulnerável cometido contra sua própria filha, uma adolescente de apenas treze anos de idade. Conforme o relato dos policiais, o homem confessou o crime para os agentes de forma espontânea no ato da prisão.

Além da prisão dele, a esposa do suposto abusador também foi presa em flagrante pelo mesmo crime, na modalidade “comissiva por omissão”. O casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, e seus sete filhos, todos menores de idade, encaminhados para o Conselho Tutelar.

Por fim, a CIPM informou que o pai e a filha violentada irão fazer os exames necessários para confirmar o crime.

Fonte: O Liberal