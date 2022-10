Pai é preso acusado de abusos sexuais contra as filhas, em Novo Repartimento

O depoimento de uma adolescente de 17 anos levou à prisão do próprio pai, por abuso sexuais. Um homem identificado como Nazareno Silva de Oliveira está preso à disposição da Justiça, acusado de estupro de vulnerável contra as filhas menores de idade.

Cansadas dos abusos que sofria do pai, a vítima procurou à delegacia de Polícia Civil do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, para denunciar o genitor. Diante do depoimento da menor, o pedido de prisão temporária do acusado foi feito. Ele foi preso na noite da última terça-feira (11).

Nos relatos à polícia, a garota contou que sofreu abusos sexuais dos 11 até aos 15 anos. Além disse, ela disse que chegou a engravidar. Além dos abusos sexuais, elas sofriam agressões físicas diariamente.

Fonte: Portal Tailândia