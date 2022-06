Pai é preso acusado de tentar estuprar filha em um motel em Belém

Na última sexta feira, 3 , um homem foi preso ao tenta estuprar a própria filha em um motel no bairro do castanheira, em Belém. Segundo a polícia, a vítima de 23 anos se trancou no banheiro da suíte, conseguiu avisar o marido e pedir ajuda.

O marido da vítima foi até o local e houve uma confusão, funcionários do motel acionaram a polícia militar. De acordo com informações, a mãe da vítima contou que o acusado era um pai ausente e procurou pela filha há pouco tempo. A jovem está em estado de choque.

O homem foi conduzido até a Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado.



Fonte: Portal Tailândia com informações Roma News