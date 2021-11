Pai mata genro após descobrir venda de adolescente para o tráfico sexual

Um homem matou o namorado da filha após descobrir que o rapaz havia vendido a adolescente para uma quadrilha de tráfico sexual. John Eisenman, de 60 anos, assassinou Aaron Sorenson, de 19, a facadas e abandonou o corpo no porta-malas de um carro em Spokane, no estado de Washington (EUA). As informações são do portal Último Segundo.

O pai foi preso na última sexta-feira (29), de acordo com o The Spokesman-Review, quase um ano após descobrir que a filha menor de idade foi vendida para uma quadrilha de tráfico sexual por 1 mil dólares (o equivalente a cerca de R$ 5.600).

Eisenman conseguiu resgatar a filha com segurança, mas um mês depois, em novembro de 2020, se vingou do genro, segundo o jornal britânico Metro UK. O homem sequestrou e amarrou o jovem para conseguir colocá-lo à força dentro do porta-malas de um carro.

A polícia estadunidense divulgou que o homem agrediu o rapaz na cabeça com um bloco de concreto e depois o esfaqueou até a morte. Em seguida, dirigiu para um lugar pouco movimentado no condado de North Spokane e abandonou o veículo com o corpo dentro.

O cadáver foi encontrado quando os moradores locais perceberam um cheiro forte e incômodo vindo do carro e acionaram a polícia.

Fonte o liberal