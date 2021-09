Pai que foi preso por enforcar a filha de 7 anos já responde por violência sexual

O homem, que tentou matar a filha com uma mangueira e também a espancou com um pedaço de bambu, teve denúncia registrada em 2019

Um pai, de 44 anos, foi acusado de maus-tratos e tentativa de feminicídio após enforcar a filha de 7 anos, na última segunda-feira (6). Ao ser preso, foi descoberto que ele já havia sido denunciado por violência sexual, em 2019. O caso aconteceu em Paranoá. As informações são do Metrópoles.

Identificado como E.G.S, o agressor privou a criança de condições básicas de higiene e cuidado. A menina estava com lesões em diversas partes do corpo. Ele ainda enforcou a criança com uma mangueira e a agrediu com vários golpes utilizando um bambu. A polícia disse que a intenção dele era matar a filha. Ela também estava com uma infestação de piolho na cabeça e no corpo, devido às condições sujas em que vivia.

A coordenadora da escola onde a menina estuda relatou que, há dois anos, o homem também tinha sido denunciado por violência sexual no Conselho Tutelar da região administrativa. Ela contou que a criança apresentava perfil retraído, com o psicológico claramente afetado, provavelmente pela forma como é criada. A docente se dispôs a assumir a guarda da menina até que a Justiça determine com quem ela ficará.

Quando foram resgatar a menina, os policiais encontraram a vítima em “situação deplorável”. Além da infestação de piolhos, ela estava com roupas rasgadas, fome e sede, sem banho e lesionada com grande hematoma no rosto. E.G.S afirmou que agrediu a criança porque ela “não ajudava em casa”. Ainda disse que tinha o intuito de educá-la. O outro filho do homem, um garoto de 11 anos, também sofre maus-tratos e violência por parte do pai.

