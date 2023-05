Pai que matou as filhas para se vingar de suposta traição é preso

O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, apontado como o responsável por ter matado as filhas de 4 e 8 anos a facadas e depois ter carbonizado as crianças, foi preso nesta terça-feira (23) na cidade goiana de Santo Antônio de Goiás. A prisão foi feita pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia.

A GCM informou que Ramon foi encontrado em um lago perto do local onde as crianças foram mortas. A corporação disse que foi necessária a utilização de cães farejadores e drones para que o homem fosse localizado. O delegado Marcus Cardoso, responsável pelo caso, disse que Ramon tentou se matar antes de ser detido, já que ele foi achado com um corte no pescoço.

– Ele falou que ela [esposa] merecia isso. Ele ficou sabendo da traição e agrediu ela. Depois pegou o carro dela e foi buscar as crianças e cometeu o crime. O suspeito pode responder por homicídio tentado e lesão corporal – destacou o delegado.

SOBRE O CASO

Ramon de Souza Pereira teria matado suas duas filhas, de 4 e 8 anos, a facadas. Na sequência, ele também teria ateado fogo no carro onde elas estavam, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás. O crime aconteceu na última segunda-feira (22).

O delegado Humberto Teófilo disse que os avós das garotas mostraram uma ligação gravada na qual o homem disse que iria matar as filhas para se vingar de uma suposta traição da esposa. Teófilo contou que, na gravação, foi possível ouvir as meninas implorando para que o pai não as matassem.

– As meninas estavam gritando “não faz isso”. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda – falou.

O delegado revelou ainda que o homem agrediu a esposa após saber de uma suposta traição. No dia do crime, ele pegou o carro da mulher e buscou as filhas na escola.

– Ele normalmente não busca as crianças no colégio, ontem ele foi. Então, ele pegou as duas lá e não voltou para casa – disse.

Os corpos das duas crianças foram encontrados já carbonizados, conforme relatou o tenente da Polícia Militar Sanndiney Batista.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo retirado do portal G1