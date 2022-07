Pais aproveitam a penúltima sexta-feira de julho para imunizar as crianças contra a gripe e covid

Nesta sexta-feira, 22, a penúltima das férias escolares deste mês de julho, muitos pais aproveitaram a movimentação tranquila na cidade para imunizar as crianças contra a gripe e covid-19.

A advogada Elaine Medeiros foi à Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro do Jurunas, para imunizar contra a gripe a pequena Ana Sophia Medeiros, de 03 nos, e saiu aliviada. “É importante trazer nossos filhos. A gente tem que se prevenir, porque garantir a imunização dela é fundamental. Hoje ela tomou a vacina contra a gripe e depois vai tomar a vacina contra a covid e assim ela vai ficar com a imunização completa”, disse a advogada.

O sentimento de alivio também tomou conta da massagista Jane Nunes, que levou o neto Estevão Nunes, de 11 anos, para tomar a dose contra a gripe. “É muito bom ver ele imunizado. É importante que todos tomem as vacinas. Não quero ver meus filhos doentes em casa”. O menino já está imunizado com a primeira e segunda dose da covid-19.

“Tem mães que ainda não trouxeram suas crianças. Então, quando ele, o meu filho Kaique, chegar na escola vai dar o testemunho dele dizendo que tomou vacina e servir de exemplo para as outras crianças. Esta oportunidade de acesso às vacinas é importante para a saúde de todos nós”, comentou Ana Caroline Macedo, mãe do Kaique Macedo, de 07 anos, que se imunizou contra a gripe na manhã desta sexta-feira.

Locais de vacinação – Das 8h até às 17h, a imunização contra Influenza e covid-19 ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Belém, em três hospitais das Forças Armadas (Aeronáutica, Naval e do Exército) e em shopping centers Pátio Belém e Parque. Nos fins de semana de julho, a vacinação é suspensa.

A gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal da Amazônia, Danielly Rocha, ressalta a importância de imunizar antes de aproveitar as férias. “Os pais demonstram preocupação e estão trazendo suas crianças pra vacinar. Com certeza a partir da primeira semana de agosto, a procura será muito maior”, observou Danielly.

Vacinação das crianças – Na última segunda-feira, 18, a Prefeitura de Belém, por da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ampliou a faixa etária para todas as crianças com idade a partir de 3 anos. A estimativa é atender 30 mil crianças. A Sesma reforça que a vacinação para a faixa etária de 3 a 5 anos é feita, exclusivamente, nas UBS.

A segunda dose da vacina contra a covid está disponível para todas as pessoas com idade a partir de 5 anos. O primeiro reforço (terceira dose) pode ser aplicado em todos a partir de 12 anos, que foram vacinados com a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.

