Pais de Larissa Manoela colocam outra casa à venda sem ela saber

Os pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Santos, puseram à venda mais uma mansão que está no nome de uma das empresas da filha sem comunicar a atriz. Segundo informações da Folha de S.Paulo, o imóvel localizado no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca (RJ), custa R$ 10 milhões e está em oferta há três meses.

Larissa Manoela afirma que só ficou sabendo do caso após a Folha contatá-la e manifestou surpresa com a situação. Em nota, sua equipe disse que esse é mais um dos acontecimentos que a atriz tem denunciado.

– O novo episódio trazido a público, da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela, integra mais um capítulo do que temos afirmado: eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultá-la – pronunciou-se a assessoria jurídica da artista.

A casa foi adquirida no início do ano passado, com parte do dinheiro da mansão que a atriz tinha na Disney e que também foi vendida sem o conhecimento dela, pelo valor de 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões).

O imóvel na Barra possui terreno de 2 mil metros quadrados, cinco suítes, piscina, sauna, adega, salão de jogos, quatro banheiros, copa, escritório, sala de estar e jantar, e anexo para funcionários da casa.

A mansão pertence à holding Trelissa, na qual Larissa, seu pai e sua mãe tinham partes iguais: 33%. Entretanto, após os conflitos com os pais, a artista decidiu deixar a empresa. Dessa forma, eles puderam pôr a casa à venda legalmente.

A assessoria jurídica da artista já enviou aos pais um documento para que eles assinem a mudança nos contratos das empresas das quais Larissa saiu e a entrega dos bens dela. Até o momento, porém, eles não assinaram a minuta.

Contatado, o advogado Evaristo Martins, que representa os pais de Larissa, não quis comentar o caso, dizendo apenas que era dia de “lamentar e rezar” a morte de Léa Garcia, atriz de 90 anos que morreu nesta terça.

Fonte: Pleno News/ Foto: Instagram @larissamanoela