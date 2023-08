Pais de Larissa Manoela negam venda secreta de mansão

Os pais da Larissa Manoela, Silvana e Elias Santos, emitiram uma nota onde negam as informações compartilhadas pela imprensa de que eles teriam vendido a casa da atriz em Orlando, nos Estados Unidos.

Eles confirmam que a mansão foi vendida, mas atestam que Larissa estava ciente e aprovou o negócio.

– Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos EUA, supostamente feitas à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela – diz a nota do casal.

Silvana e Elias dizem que as mentiras ditas contra eles têm agredido não apenas a moral, mas também a saúde deles. Foi por este motivo que eles resolveram quebrar o silêncio.

O comunicado, enviado ao programa Fofocalizando, do SBT, diz que eles venderam a casa por conta da pandemia e que os recursos da venda foram investidos em nome da empresa familiar.

– Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família.

E continua:

– Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho. Além de pais, que abdicaram das suas profissões, éramos os empresários dela e tudo o que foi feito, foi sempre com o conhecimento e participação dela.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @larissamanoela