Pais que recusaram “sangue vacinado” perdem guarda do bebê

Um bebê de seis meses, cujos pais haviam proibido uma cirurgia de urgência por receio de que os doadores tenham sido vacinados contra a Covid-19, terá sua guarda assumida temporariamente pelo Supremo Tribunal da Nova Zelândia. Um juiz decidiu que a criança permanecerá sob a tutela do tribunal até que se recuperasse da cirurgia, que foi realizada nesta sexta-feira (9).

O bebê, que tem sido chamado pelo tribunal como “Bebê W”, está internado no hospital Starship de Auckland e se recupera bem do procedimento. A operação foi para corrigir um problema cardíaco conhecido como estenose pulmonar valvar.

O procedimento cirúrgico havia sido adiado porque os pais não querem que a criança receba qualquer transfusão de sangue que seja proveniente de doadores que receberam vacinas contra a Covid-19 de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna.

O tribunal também nomeou dois médicos como seus agentes para supervisionar questões relacionadas à operação e à administração de sangue, de acordo com documentos do tribunal.

Sue Grey, advogada dos pais da criança, contou ao The Guardian que eles não iriam recorrer da decisão judicial e priorizariam um “momento tranquilo com o bebê até a operação e apoiá-lo durante a operação”.

A tutela médica durará até a recuperação pós-operatória do bebê, prevista para janeiro de 2023. De acordo com a sentença do juiz, os pais permanecem como tutores “para todos os outros propósitos” e serão “informados sobre a natureza e o progresso da condição e tratamento do Bebê W”.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Sergei Ilnitsky/Archivo