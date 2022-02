Pais são presos por permitir estupro das filhas￼

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (21), cinco pessoas investigadas por estupro de vulnerável, em Crisólita (MG). De acordo com as investigações, duas garotas, menores de 14 anos, sofreram estupro por três homens. Os pais foram presos porque, conforme resultados das investigações, eles permitirão o estupro das filhas.

Ainda segundo os agentes da Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, os pais das meninas deixaram as adolescentes morarem com os suspeitos. Após o cumprimento dos mandados de prisão preventivas, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional.

O caso deixou a população de Crisólita indignada. A prisão dos investigados é resultado de uma força conjunta dos órgãos de segurança para combater à violência sexual na região. As duas menores seguem recebendo apoio psicológico e colhimento. Os cinco presos vão sofrer as penas cabíveis ao crime. (Portal Debate, com IstoÉ)