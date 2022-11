Palestra em Portugal

O presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, empresário e ex-governador Carlos Santos, passou o final de semana em Lisboa, Portugal, ao lado de sua esposa, Dona Aline Santos, diretora-administrativa da holding do Grupo Carlos Santos. Ele foi profeirir palestra aos portugueses sobre lições de vida, a busca pelo sucesso e a perserverança no desenvolvimento dos projetos.