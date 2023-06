‘Palestra show’ da FITA discute estratégia de posicionamento digital para o turismo

Com passaporte carimbado pela 3° vez na FITA (Feira Internacional de Turismo da Amazônia), o especialista em markerting digital para o turismo, Thiago Akira foi responsável pela palestra show da noite deste sábado (17), com o tema “como construir uma estratégia de posicionamento digital sustentável no Turismo”.

Akira frisou pontos que o marketing deve ter como gerar transformação para aplicar no dia a dia e ter intencionalidade em tudo que se faz. “É preciso colocar intenção, saber o porquê está fazendo aquilo, aquele post, alinhando com objetivos num ritmo constante, ecoando a sua mensagem pelos canais e formatos certos”, analisou.

“É preciso entender que existem conteúdos para comunicar e outros para engajar. Não siga na atenção de números e sim na intenção de vender”, completa.

Thiago também apresentou a matriz de nível de consciência de marca e os 8 Ps do marketing: produto, preço, praça, promoção, pessoas, processo, posicionamento e performance. O palestrante pediu que o trade turístico “faça a navegação colocando o óculos de turista, pensando como se fosse alguém procurando o serviço”.

Akira também apresentou uma receita básica do marketing e comunicação assertiva que consiste em storytelling e conhecimento, crenças e valores, arquétipos de marca e tom de voz, depoimentos e avaliações, selos e certificações, comunicação B2C e B2B, distribuição e comunicação para nichos, repetição e consistência, prática e testes, canais e formatos, além de métricas e performances.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação