Palestra sobre prevenção ao câncer de colo de útero reúne servidoras em Ananindeua

Mulheres em todo o mundo continuam morrendo de câncer de colo de útero. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Na análise regional, é o primeiro mais incidente na região Norte e o Pará está em quarto lugar dentro das estatísticas da região. Em todo o país, de cada cem mulheres 5 morrem da doença por ano. E pensando em incentivar os bons hábitos, além de conscientizar a equipe sobre a doença, a Secretária Municipal de Administração – Semad aderiu à Campanha de Prevenção e Combate ao Câncer de Colo de Útero e reuniu servidoras da pasta e da Sedec para uma conversa sobre o tema.



A palestra contou com a presença da Coordenadora Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Fabíola Medeiros, servidora da Sesau. “O câncer pode ser erradicado mas se for abordado só dentro da área da saúde não vai conseguir. As informações têm que chegar a todos os setores. A mulher precisa estar bem para cuidar das outras pessoas. É preciso amar e cuidar do nosso corpo. Quando isso acontece, tudo flui na nossa vida. Não custa nada procurar uma unidade de saúde”, afirma.

Na ocasião, como representante das mulheres do município, a primeira-dama do Dra. Alessandra Haber, que é conhecedora do assunto reforçou a importância de prevenção através de mensagem: “O câncer de colo de útero é uma doença que acomete muitas mulheres e que pode ser facilmente prevenida com exame simples como o preventivo, iniciativas como essas das secretarias de promover essa discussão sobre a doença é muito importante para conhecer mais como se prevenir e se cuidar”.

O bate papo descontraído e cheio de informações valiosas, atraiu olhares atentos dos participantes. “Adorei a abordagem. Foi uma discussão super leve e com orientações interessantes. Pra mim foi um sinal de alerta em relação aos cuidados à saúde devido a correria que tenho no dia-a-dia. É maravilhoso ter esse tipo de assunto abordado no ambiente de trabalho”, afirma a servidora Josenite Santa Brígida.



Claudete Fonseca que já tem histórico de câncer na família sabe muito bem o quanto a prevenção é necessária “Perdi minha mãe para essa doença e as orientações da palestra foram importantes pra mim também me prevenir”.



“A ação que teve como objetivo orientar as mulheres para os cuidados à saúde e consequentemente a proteção contra o câncer faz parte do programa de valorização dos servidores públicos. Aproveitamos o Mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e a Campanha Março Lilás para reforçar os cuidados com o corpo. Isso mostra o compromisso da gestão com a qualidade de vida e bem estar dos seus colaboradores”, ressalta a Diretora de Saúde Ocupacional da SEMAD, Ana Paula Alves.

