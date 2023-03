Palmeiras bate Bahia e segue invicto no Brasileirão Feminino

O Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão Feminino. A equipe paulista bateu o Bahia, em casa, na noite desta sexta-feira por 3 a 0. Amanda Gutierres, Duda Santos e Yami Rodríguez marcaram os gols da vitória palestrina no Allianz Parqu

. O Verdão chegou aos 10 pontos e assume momentaneamente a liderança – Corinthians e Ferroviária, com 9 pontos, ainda jogam. O Bahia segue com quatro pontos, na oitava posição.

Verdão é melhor e vence com tranquilidade

O jogo começou aberto com as duas equipes tendo chances de abrir o placar. Amanda Gutierres, para o Palmeiras e Nathane, para o Bahia, tiveram as primeiras chances do jogo ainda dentro dos cinco minutos. Depois, as palestrinas tomaram conta da partida: Lorena, Camilinha e Duda Santos tiveram chances para a equipe paulista, mas não conseguiram abrir o placar. De tanto insistir, o Palmeiras abriu o placar: Amanda Gutierres recebeu bom passe de Duda Santos e deu uma cavadinha frente a frente com a goleira do Bahia para marcar um bonito gol e dar a liderança parcial para a equipe da casa.

Logo no começo da segunda etapa, o Palmeiras ampliou a vantagem. Laís Esteves achou bom passe para Duda Santos que bateu forte, viu a bola desviar na zaga do Bahia e morrer no fundo das redes. Yami Rodríguez quase marcou o terceiro gol e a equipe paulista seguia pressionando o Bahia. A equipe visitante não conseguia sair da pressão imposta pelo Palmeiras, que seguia controlando a partida. Aos 26, Yami fez o terceiro gol: tabelou com Duda Santos, recebeu na área e bateu para fazer o terceiro gol. O Verdão seguiu controlando a partida até o fim da partida.

Texto retirado de ogol.com.br