Palmeiras comemora Copinha e vitória contra a Ponte no Paulistão

O Palmeiras está em estado de graça com a sua torcida. No dia seguinte ao inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com direito a desfile dos campeões no intervalo, a equipe profissional venceu a Ponte Preta por 3 a 0 nesta quarta-feira (26), no Allianz Parque, pela 1ª rodada do Paulistão 2022.

Apesar de ser a rodada de abertura, a estreia do time de Campinas, o Palmeiras fez a sua segunda partida — a vitória contra o Novorizontino no último domingo, foi válida pela 5ª rodada, em razão do calendário alterado pela participação alviverde no Mundial de Clubes.

O resultado deixou o time na liderança do Grupo C, com seis pontos, três a mais que o Ituano, que venceu na rodada. Do outro lado, a Ponte ainda não pontuou no Grupo D.

Os zagueiros palmeirenses estavam inspirados na noite de festa. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Zé Rafael arriscou o chute e Murilo, que foi contratado no início da temporada, interceptou na pequena área e só empurrou para as redes. Aos 21, foi a vez de Gustavo Scarpa cobrar escanteio, e Luan, de primeira, ampliar o placar. O goleiro Ygor Vinhas ficou vendido nos dois lances.

Sem baixar o ritmo da partida, a equipe do técnico Abel Ferreira ainda conseguiu mais um gol, aos 27 minutos. Rony saiu em velocidade, apareceu na frente do goleiro e chutou firme para marcar o terceiro e comemorar com a sua tradicional cambalhota para alegria dos mais de 17 mil torcedores.

Atrás no placar, a equipe pontepretana bem que tentou reagir, mas faltava maior criatividade no ataque. Já no fim da primeira etapa, Lucca chutou cruzado e exigiu boa defesa do também recém-contratado Marcelo Lomba, que até então, sequer havia sujado o uniforme fluorescente.

A duas partidas da viagem para o Mundial de Clubes, Abel tratou de poupar a equipe e dar ritmo para os demais jogadores. A partir daí então a equipe mudou o padrão de jogo. Rony perdeu duas grandes oportunidades e, se não fosse a fase da equipe, teria recebido críticas da torcida.

O jogo só voltou a empolgar para valer com a entrada de Deyverson, que até então estava tirando fotos com os torcedores. O atacante teve uma única chance, mas não aproveitou. Deu um drible bonito e se jogou para conseguir uma falta. Mesmo sem gols na segunda etapa, valeu a noite de celebração e vitória no Allianz Parque para o torcedor palmeirense.

Na segunda rodada, o Palmeiras enfrentará o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC. Também no sábado (29), a Ponte Preta pegará a Inter de Limeira, no Moisés Lucarelli.

