Palmeiras derrota Internacional e assume liderança do Brasileiro

O Palmeiras derrotou o Internacional por 3 a 0, na noite de ontem, sábado, 11, na Arena Barueri, para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, três a mais do que o Botafogo, que mede forças com o Bragantino (4º colocado com 58) no próximo domingo. O 3º colocado é o Grêmio, que ainda joga nesta rodada contra o Corinthians.

Com este resultado o campeonato tem um novo líder, o que não acontecia desde a 3ª rodada, quando o Alvinegro de General Severiano arrancou para liderar de forma ininterrupta até agora.

Mas quem acompanhou apenas os primeiros minutos do jogo teve a impressão de que o resultado do jogo poderia ser diferente. O Internacional tinha mais posse de bola e encontrava espaços para criar boas oportunidades, como o lance no qual Alan Patrick recebeu dentro da área, mas acabou furando. Com o passar do tempo o Palmeiras equilibrou o confronto e, aos 37 minutos, Zé Rafael aproveitou bola que sobrou na área para superar o goleiro Rochet.

O Verdão permaneceu superior e conseguiu ampliar aos 13 da etapa final, em chute de fora da área de Endrick. E ainda deu tempo de a equipe do técnico português Abel Ferreira ampliar, aos 42 minutos, com Rony após boa jogada de Vandelan.

EMPATE NO FLA-FLU

Quem ficou mais distante da luta pelo título foi o Flamengo, que ficou no 1 a 1 com o Fluminense em clássico disputado no Maracanã. O resultado deixou o Rubro-Negro na 5ª posição com 57 pontos. Já o campeão da Libertadores alcançou 47 pontos, na 8ª posição. Arrascaeta abriu o placar para a equipe da Gávea, enquanto o colombiano Yony González deixou tudo igual.

CONFUSÃO

Na terceira partida deste sábado, a vitória de 1 a 0 do Coritiba sobre o Cruzeiro, o fato mais marcante foi a confusão generalizada nos minutos finais do confronto. Após o atacante Robson marcar o gol do Coxa, os torcedores das duas equipes invadiram o gramado e iniciaram uma briga, paralisando o jogo, que só foi retomado após uma paralisação de cerca de 30 minutos.

O resultado foi muito importante para o Coritiba, que chegou aos 29 pontos (na 19ª posição) e ganha algum fôlego para lutar contra o rebaixamento.

Imagem: Agência Brasil