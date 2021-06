Palmeiras despacha Chapecoense e conquista primeiros pontos no Brasileiro

Após perder na estreia para o atual campeão Flamengo, o Palmeiras virou a chave e conquistou sua primeira vitória no Brasileiro. Na noite deste domingo, o Palestra recebeu a recém-promovida Chapecoense e, com grande atuação na primeira etapa, venceu pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira soma os três primeiros pontos na competição e pula para a sétima posição. Do outro lado, a equipe catarinense permanece zerada e amarga a lanterna.

Superioridade palmeirense

Após levar um susto logo início, com Jailson fazendo grande defesa em chute de Fabinho, o Palmeiras entrou jogo, se impôs e resolveu o confronto ainda na etapa inicial. Aos seis minutos, Laércio errou o corte em cruzamento e deu a bola de presente para Wesley, que não titubeou e abriu o placar.

Pouco tempo depois, o time comandado por Abel Ferreira chegou ao segundo. Luiz Adriano aproveitou sobra na área e desviou de cabeça para as redes. O assistente marcou impedimento, mas o VAR entrou em ação e o gol foi validado.

Soberano na partida, o Palestra encontrou facilidade par criar espaços no ataque. Rony e Gustavo Scarpa tiveram outras duas ótimas chances para ampliar, mas desperdiçaram.

A Chape ainda tentou reagir, mas Jailson salvou novamente em chute de Matheus Ribeiro.Em resposta, os palmeirenses foram para cima e fizeram o terceiro. Aos 41, Wesley arrancou pela esquerda, deixou Laércio na saudade, passou por Ronei e bateu cruzado, ampliando a vantagem dos mandantes. Belo gol: 3 a 0.

Chape desconta

Na volta do intervalo, o Palmeiras manteve o ritmo e quase aumentou o prejuízo catarinense. Logo no primeiro minuto, Luiz Adriano passou pelo goleiro Tiepo e rolou para atrás. Gustavo Scarpa chegou batendo de primeira, mas mandou para muito longe.

Mesmo acuada, a Chape conseguiu descontar. Aos sete, Busanello cobrou falta na entrada área, com força e rasteiro, e superou o goleiro Jaílson e balançou as redes no Allianz Parque.

Após sofrer o gol, o Verdão diminuiu o ritmo e viu o adversário ganhar confiança. Aos 12, Matheus Ribeiro recebeu de Ravanelli e bateu firme na rede, mas pelo lado de fora. Pouco depois, Anselmo Ramon aproveitou cruzamento na área e, de primeira, obrigou Jaílson a mandar para escanteio.

Nos minutos finais, o Palestra ainda teve uma grande chance para marcar o quarto, mas desperdiçou. Luan descolou cruzamento na medida para Rony, que, completamente livre, foi infeliz na cabeçada e mandou para fora.

Texto retirado de ogol.com.br