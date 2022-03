Palmeiras e Corinthians buscam melhor campanha da 1ª fase do Paulistão

Já classificados, rivais duelam às 20h30 por vantagem no mata-mata

Garantidos por antecipação nas quartas de final do Campeonato Paulista e com liderança dos respectivos grupos assegurada, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da sexta rodada, de olho na melhor campanha da primeira fase. O Verdão tem 26 pontos, seis a mais que o Timão, restando seis pontos em disputa pelas duas equipes.

Líder do Grupo C, o Alviverde precisa de apenas um empate no Dérbi Paulistano para confirmar o posto de melhor time do Estadual antes do mata-mata. O Alvinegro, que encabeça o Grupo A, com 20 pontos, precisa ganhar as duas partidas que lhe restam na primeira fase e torcer para que o rival também saia derrotado na última rodada, levando a disputa para o saldo de gols.

Ter campanha melhor que o adversário garante à equipe a vantagem de atuar como mandante nas partidas decisivas do mata-mata, que terá jogo único nos confrontos das quartas e da semifinal. A pontuação adquirida na primeira fase continua a ser calculada nas etapas seguintes da competição.

O zagueiro Luan (contundido) e os volantes Patrick de Paula e Gabriel Menino (ambos em transição física) desfalcam o time de Abel Ferreira, que deve escalar a força máxima que tem à disposição. O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

No lado do Timão, Vitor Pereira disputará o terceiro jogo à frente do Corinthians, sendo o segundo clássico – na estreia, o Timão foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. O lateral Bruno Melo, o atacante Jô (ambos lesionados) e o volante Xavier (retoma a forma após se recuperar de contusão) estão fora de combate. A provável formação que o técnico levará para o clássico terá: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.

Tanto Palmeiras quanto Corinthians encerram no domingo (20), às 16h, as respectivas participações na primeira fase. O Verdão encara o Red Bull Bragantino (líder do Grupo D e também classificado) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Timão visita o rebaixado Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo