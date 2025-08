Palmeiras tem três das cinco maiores compras do Brasil em 2025; veja lista

Verdão divide o ranking com Flamengo e Botafogo, “endinheirados” do futebol brasileiro

Da CNN

Botafogo, Flamengo e Palmeiras não dominam o futebol brasileiro à toa. Com elencos estrelados e altos investimentos, os clubes se colocam acima dos outros.

Em 2025 não foi diferente, já que o trio é soberano na lista de compras mais caras do futebol brasileiro. Nove dos dez primeiros colocados do ranking chegaram a Botafogo, Flamengo ou Palmeiras.

O Verdão, inclusive, tem três representantes no “top-5”: Vitor Roque, Paulinho e Ramón Sosa. Danilo, formado nas categorias de base do Palmeiras, e Samuel Lino completam os cinco primeiros.

O único clube a “burlar” o domínio do trio citado é o Santos. A contratação do meia-atacante Benjamin Rollheiser junto ao Benfica, por R$ 65,8 milhões, ocupa a décima posição no ranking.

Veja as maiores compras do futebol brasileiro em 2025

Vitor Roque – Do Barcelona para o Palmeiras – R$ 156,2 milhões

Danilo – Do Nottingham Forest para o Botafogo – R$ 142 milhões

Samuel Lino – Do Atlético de Madrid para o Flamengo – R$ 141 milhões

Paulinho – Do Atlético-MG para o Palmeiras – R$ 115 milhões

Ramón Sosa – Do Nottingham Forest para o Palmeiras – R$ 80,3 milhões

Jorge Carrascal – Do Dínamo Moscou para o Flamengo – R$ 76,7 milhões

Arthur Cabral – Do Benfica para o Botafogo – R$ 76,2 milhões

Facundo Torres – Do Orlando City para o Palmeiras – R$ 72,9 milhões

Jair – Do Santos para o Botafogo – R$ 71,5 milhões

Rollheiser – Do Benfica para o Santos – R$ 65,8 milhões

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon