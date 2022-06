Palmeiras e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira (9), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ocorrer as 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Caso o Palmeiras vença na rodada de hoje, o Verdão tem grandes possibilidades de voltar a liderança da competição, após o Corinthians ter perdido para o Cuiabá, na ultima terça-feira. O Palmeiras soma 16 pontos na competição.

Já o Botafogo, vem enfrentando dificuldades em campo, após três jogos sem vencer, a missão da equipe nesta noite é voltar a pontuar para não deixar o G-6 escapar pelas mãos.

Para acompanhar a rodada desta noite, assista a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação