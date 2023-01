PALMEIRAS X FLAMENGO | FINAL SUPERCOPA | 28.01.2023

Daqui a pouco Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela decisão da Supercopa do Brasil 2023. A partida será disputada neste sábado (28) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16h30 (Horário de Brasília), e terá a cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Para o jogo decisivo dessa tarde, o Palmeiras durante a semana, uso uma estratégia arriscada, polpou os titulares da equipe no jogo contra o Ituano com um time alternativo, e acabou levando a melhor com um placar de 3 a 1 para o Palmeiras.

Já o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, vai encarar a partida de hoje como uma prévia do Mundial de Clubes, que inicia no próximo dia 7 de fevereiro. Em campo fará parte da equipe Gerson a novidade no meio de campo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação