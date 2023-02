PALMEIRAS X SANTOS | CAMPEONATO PAULISTA | 04.02.23

Daqui a pouco Palmeiras e Santos encaram a sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi. A partida deste sábado (04) que inicia às 18h30,terá cobertura completa pelo canal do YouTube de A Província do Pará.

O Verdão vai em busca da sua primeira vitória em mais um clássico durante a temporada, o Palmeiras vem de um empate contra o São Paulo dentro de casa, ambos ficaram no zero a zero. Na temporada do ano passado (2022) o Palmeiras foi o que mais conseguiu vencer seus rivais de estado em jogos do campeonato, mas como ninguém vive de glorias passadas, o Verdão pretende repetir esse efeito para os jogos deste ano, a torcida fica na expectativa de gols para esse sábado (04).

Já o seu adversário Santos, não anda nada bem, além de ter que lidar com a cobrança da torcida que invadiram o CT do Rei Pelé, na última quinta-feira (2), o peixe está em último lugar no seu grupo no Campeonato Paulista, até agora consegui apenas uma vitória. O que resta é ficar de olho no peixe e outro no gol para tentar avançar no campeonato e fazer a alegria dos Santistas nada satisfeitos com os últimos resultados.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira