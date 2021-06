Panda gigante dá à luz filhotes gêmeos no zoológico mais antigo do Japão

Existem cerca de 1.800 pandas gigantes na natureza na China, bem como cerca de 500 em cativeiro em todo o mundo.

O panda gigante Shin Shin , de 15 anos, deu à luz filhotes gêmeos no Ueno Zoo, o zoológico mais antigo do Japão, nesta quarta-feira (23).

Os filhotes ainda não têm sexo definido. Segundo o zoológico, que fica em Tóquio, os gêmeos nasceram com uma hora de diferença. Um deles pesa 124 gramas e devem se juntar à sua irmã Xiang Xiang, nascida em 2017.

Panda gigante dá à luz filhotes gêmeos em Tóquio — Foto: Issei Kato/Reuters

Em novembro passado, Shin Shin começou o ritual de acasalamento com o panda Ri Ri, de 15 anos. No começo deste mês, o zoológico anunciou que havia sinais de que a ursa estava grávida.

Yutaka Fukuda, diretor do zoológico, disse que os nascimento dos gêmeos foi uma surpresa alegre.

“Quando o primeiro nasceu, fiquei aliviado”, disse Fukuda durante uma entrevista coletiva na manhã de quarta-feira. “Quando recebi um relatório sobre o segundo, fiquei chocado e extremamente feliz.”

Segundo a representante do zoológico Naoya Ohashi, os pandas geralmente amamentam só um dos filhos quando têm gêmeos. Por isso a equipe do zoológico deve intercalar os filhotes na incubadora para garantir que Shin Shin amamente as duas crias.

Os pandas Shin Shin e Ri Ri deveriam retornar à China em fevereiro. Mas o governador de Tóquio, Yuriko Koike, temia que o zoológico ficasse fosse privado de uma grande atração para visitantes e negociou a permanência do casal por mais cinco anos. O zoológico de Ueno foi reaberto no início deste mês, após um fechamento de cinco meses relacionado à pandemia.

A China enviou pandas ao zoológico de Ueno pela primeira vez em 1972, como parte da “diplomacia dos pandas” do país, que ganhou força na década de 1950.

