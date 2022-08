Pandemia da covid-19 permanece estável em Belém

O boletim epidemiológico, levantamento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém sobre a situação da pandemia da covid-19, continua apontando estabilidade da doença na capital. O estudo considerando o período de junho a julho, deste ano, mostra que foram registrados 3.798 casos positivados para a covid-19, com 19 óbitos confirmados.

Redução – Outro dado importante apontado pelo levantamento é que houve uma redução de 25,58% no número de casos e de 93,77% no número de mortes, quando comparado ao mesmo período de 2021. De junho a julho do ano passado, foram confirmados 5.104 casos e 308 mortes em virtude da covid.

Bairros – No período, os bairros com os maiores números de casos confirmados foram: Marco (169), Coqueiro (159), Pedreira (142) e Guamá (107).

Ainda de acordo com o levantamento, o grupo mais acometido pela covid-19 foram as mulheres na faixa etária de 40 a 59 anos, com 923 casos confirmados. Embora as mortes por covid-19 sejam, geralmente, de pessoas mais velhas, neste período o levantamento apontou 4 óbitos em crianças menores de 12 anos, vítimas de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, uma das complicações da covid, em crianças.

Cobertura – Em relação à vacinação contra a covid-19, Belém apresenta uma cobertura vacinal de 87,89% em relação ao esquema vacinal completo: aplicação da primeira e segunda doses. Além disso, 43% já tomaram a terceira dose e 13% a quarta dose.

Em relação à vacinação infantil, na faixa etária que vai de 3 a 4 anos, foram aplicadas até o momento, 1.415 primeiras doses, o que corresponde a 4,3% deste público alvo.

Público infantil – “Iniciamos a vacinação para esta faixa etária do público infantil em julho, durante as férias escolares, quando muitas crianças acabam viajando. Mas queremos reforçar a vacinação neste público. Nosso levantamento demonstrou que tivemos óbitos em crianças em virtude da covid e temos vacina disponível justamente para proteger as crianças das manifestações mais graves da doença”, destaca Adriano Furtado, diretor de Vigilância à Saúde da Sesma.

Até o momento, foram aplicadas na capital 1.293.220 primeiras doses, 1.214.110 segundas doses, 540.450 terceiras doses e 111.678 quartas doses.

Recomendações – A Sesma reforça as medidas presentes no decreto n°. 104.346 – Prefeitura de Belém, de 23 de maio de 2022, que mesmo desobrigando o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados na capital, recomenda que o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados é necessário para pessoas que possuam fatores de risco para agravamento da covid-19, nos transportes públicos, além de hospitais, postos, unidades de saúde, locais de vacinação, clínicas, laboratórios e farmácias da rede pública e particular. E que as medidas de higiene protetivas contra a covid devam continuar sendo adotadas pela população.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus