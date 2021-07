Pânico e tiros em Nazaré termina com suspeitos de planejar assalto mortos: veja o vídeo

No final da manha desta quinta-feira, 29, uma intensa troca de tiros assustou quem passava pela Avenida Nazaré com Travessa 14 de Março, em Belém.

Informações preliminares apontam que 4 homens em dois carros estariam planejando um assalto na agência do Banpará, que fica no interior do Hospital Ophir Loyola, mas policiais civis os interceptaram e trocaram tiros com os suspeitos.

Pelos menos 3 suspeitos teriam morrido no local e outro preso ao tentar fugir para um supermercado próximo. Um policial civil teria sido baleado. Pessoas que caminhavam, trabalhavam ou passavam de carro, entraram em pânico e, no momento dos tiros, correram para se abrigar.

É o Pará sob o signo da violência e da insegurança pública.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Emanuel Marciel