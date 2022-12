Pão caro

O chamado “pão careca” já é encontrado a preços variando entre 50 centavos a 1 real, a depender do local de venda, como bairro e sofisticação do local. Os consumidores reclamam, afinal, a química é a mesma, o peso é o mesmo e, no entanto, cada um deve pesquisar antes de adquirir o produto que é mais consumido durante o café da manhã. A discrepância de preços para o mesmo produto não é entendida por ninguém, mas os panificadores justificam vários fatores para as diferenças, como os altos impostos praticados pelo Estado, Município e União.