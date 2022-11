Paolla Oliveira ganha declaração de seu colega de trabalho: “Estou muito apaixonado”

Paolla Oliveira ganhou uma declaração de seu colega de elenco, o ator e comediante Rodrigo Fagundes, através de seu perfil no Instagram durante a última terça-feira (15/11). Na rede social, o artista enaltece sua amiga, revelando que sentiu um pouco de receio de trabalhar com ela na novela “Cara e Coragem“, da TV Globo.

“Eu estou muito apaixonado pela Paolla, gente! Vai ter declaração de amor, sim! Não a conhecia e sabia que teria muitas cenas com ela. Deu medo! Ela é uma estrela, pensei: ‘Será que ela é chata? Vai me tratar bem?’. Mas alguma coisa sempre me dizia que estava enganado“, começou o ator em sua postagem, onde aparece em vários momentos ao lado da atriz.

“E estava! Paolla é uma mulher das mais incríveis que já conheci! Agrega, ajuda todo mundo, se importa, cuida, faz cada cena linda e tem um domínio do seu ofício e um amor pelo que faz como poucas!”, continuou o artista em sua declaração.

