Paolla Oliveira lamenta falas machistas de Tiago Leifert e André Marques

Em uma das suas apresentações mais recentes no Super Dança dos Famosos, da Globo, Paolla Oliveira se jogou ao som da Rainha da Favela, da funkeira Ludmilla, e surpreendeu os telespectadores com a performance. O apresentador Tiago Leifert e o jurado André Marques, contudo, acabaram fazendo comentários considerados machistas e pouco educados, principalmente para um programa de televisão.

“Fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André e Tiago fizeram comentários que não foram legais, do tipo ‘fiquei com calor’ e ‘que dança foi essa’”, lamentou a atriz em entrevista ao O Globo

Ela também comentou como está se sentindo com os holofotes voltados para o seu romance com o sambista Diogo Nogueira. “A torcida do público me surpreendeu. Eu, que sempre tentei blindar meus relacionamentos, de repente me vi nessa situação. Mas está bom, está leve”, concluiu.

Atriz e Diogo Nogueira estariam vivendo um affair?Foto: Reprodução/Instagram

O casal não esconde mais o namoroAmor diolla/Reprodução

Fonte: Metrópoles