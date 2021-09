Papa Bento XVI diz que casamento gay é “distorção de consciência”

Em seu novo livro, o papa emérito Bento XVI afirma que “o conceito de casamento homossexual está em contradição com todas as culturas da humanidade”. Joseph Ratzinger ainda defende que houve uma “distorção de consciência” em setores do povo católico.

La Vera Europa (Europa verdadeira, em português), lançado nesta quinta-feira (16/9), traz uma compilação de seus discursos sobre o continente europeu. O texto em questão foi escrito em abril deste ano e é intiulado “Para fazer justiça perante Deus pela tarefa que nos foi confiada para o homem”.

O papa emérito afirma que “a existência do homem – na sua forma masculina e feminina – está orientada à procriação” e que a “transmissão da vida determina a essência do que se chama casamento”.

No texto, Joseph Ratzinger também relaciona o casamento a uma “ecologia” que proteja a humanidade. Ele afirma que a única natureza que corre o risco de ser extinta é a humana”O homem também possui uma natureza que foi dada a ele, e violá-la ou negá-la leva à autodestruição”.

