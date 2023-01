Papa diz que família é fundada sobre matrimônio entre “homem e mulher”

Nesta sexta-feira (27), o papa Francisco declarou que a família é fundada sobre “a união conjugal entre um homem e uma mulher”. Ele disse ainda que “todo verdadeiro casamento, mesmo o não sacramental, é um presente de Deus”.

As afirmações foram feitas pelo pontífice durante uma audiência na Sala Clementina, no Vaticano, por ocasião da inauguração do Ano Judiciário do Tribunal da Rota Romana.

– Na Igreja e no mundo há uma forte necessidade de redescobrir o significado e o valor da união conjugal entre um homem e uma mulher, na qual a família é fundada – falou.

A fala ocorreu enquanto Francisco recebeu auditores prelados, funcionários, advogados e colaboradores do Tribunal, incluindo o presidente, monsenhor Alejandro Arellano. O papa destacou que “a ignorância prática, tanto pessoal quanto coletiva, sobre o casamento” não é “certamente um aspecto secundário da crise que afeta tantas famílias”.

Segundo o pontífice, “o matrimônio, segundo a Revelação cristã, não é uma cerimônia nem um evento social, nem uma formalidade e nem mesmo um ideal abstrato: é uma realidade com a sua consistência precisa, não uma mera forma de gratificação afetiva que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um”.

Ele também disse que “não devemos idealizar o casamento, como se ele só existisse onde não houvesse problemas” e que devemos redescobrir a realidade permanente do casamento como um vínculo.

– Esta palavra é às vezes vista com suspeita, como se fosse uma imposição externa, um fardo, um ‘vínculo’ que se opõe à autenticidade e à liberdade do amor. Se, pelo contrário, o vínculo é entendido precisamente como um vínculo de amor, então ele se revela como o núcleo do casamento, como um dom divino que é a fonte da verdadeira liberdade e o guardião da vida conjugal – acrescentou.

Para o papa, o casamento é “um bem de valor extraordinário para todos”, o que “nos leva a reconhecer que todo verdadeiro casamento, mesmo o não sacramental, é um presente de Deus para os cônjuges”.

Ele também se referiu aos “casamentos em crise” que a Igreja “acompanha com amor e esperança” e ressaltou que “um recurso fundamental para enfrentar e superar as crises é renovar a consciência do dom recebido no sacramento do matrimônio, um dom irrevogável, uma fonte de graça com a qual podemos sempre contar”.

*EFE

Fonte: Agência Brasil/Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci