Papa faz piada com brasileiros: “Muita cachaça e pouca oração”

Durante o primeiro encontro do padre João Paulo, de Campina Grande (PB), com o papa Francisco, na quarta-feira (26), o líder católico fez uma piada sobre a situação dos brasileiros.

A um pedido de oração pelo povo brasileiro, feito pelo sacerdote da Paraíba que está no Vaticano estudando Teologia, Francisco brincou dizendo que no Brasil, há “muita cachaça e pouca oração”.

– Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração – disse o papa.

O padre João Paulo relatou que, desde sua chegada a Roma, desejava falar com o papa, mas ainda não havia conseguido. Ele disse que não esperava por tamanha informalidade vinda do pontífice católico.

– Eu travei na hora, porque a gente sempre espera algo formal e curto – comentou.

O encontro ocorreu após a Audiência Geral com o papa Francisco, no Vaticano e foi registrado pelo padre Carlos Henrique, brasileiro de Divinópolis (MG).

O líder religioso afirmou que essa não foi a primeira piada do papa argentino com os brasileiros, que já teria comentado sobre a rivalidade futebolística entre as seleções nacionais.

– Na primeira vez [em] que estive com ele, eu disse que era brasileiro, e então ele brincou: “Eu não tenho culpa disso. Eu sou argentino e, no futebol, nós somos muito melhores do que vocês” – lembra o padre Carlos Henrique.

