Papa faz visita surpresa a loja em Roma e ganha CD clássico

Amante da música clássica, o papa Francisco saiu do Vaticano, na noite da terça-feira (11), para visitar velhos amigos que administram loja de discos em Roma e voltou com CD de presente.

A visita deveria ter sido privada, mas Javier Martinez-Brocal, repórter da agência de notícias Rome Reports, estava no local por acaso, filmou com seu smartphone e postou no Twitter.

Francisco ficou dentro da loja de discos StereoSound, perto do antigo Panteão, por pouco mais de 10 minutos. O porta-voz do Vaticano disse que ele foi abençoar a loja, reformada recentemente.

Martinez-Brocal afirmou à Reuters que os donos da loja lhe disseram que se tornaram amigos do papa anos atrás, quando ele era apenas o cardeal Jorge Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires.

Francisco visitava a loja para comprar discos de música clássica e CDs, quando estava em Roma a negócios da Igreja, e ficava em residência próxima, para clérigos visitantes.

Os donos da discoteca disseram que deram ao papa um CD de música clássica, mas não quiseram ser mais específicos. Francisco é conhecido por gostar de Beethoven, Mozart e Bach -, além de tango.

Vídeo mostrou o papa, que evita carros à prova de balas, saindo da loja e entrando em um Fiat 500 branco, simples, com placa do Vaticano.

Esta não foi a primeira vez que o papa visitou uma loja em Roma. Em 2015, dois anos após sua eleição, ele encomendou novo par de óculos na cidade, que deveria ter sido entregue ao Vaticano, mas que decidiu buscar pessoalmente.

Fonte: Agência Brasil