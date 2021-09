Papa Francisco critica cardeais que se negam a tomar vacina contra a Covid-19

Em conversa com jornalistas na quarta-feira (15), o papa Francisco voltou a defender a vacinação contra a Covid-19. Ele também criticou cardeais que se negam a tomar os imunizantes e disse que sabe que “um pequeno grupo” não tomou a vacina.

Em suas declarações desta quarta-feira, o pontífice chamou de negacionistas os religiosos que não querem ser imunizados.

– Também no colégio cardinalício há alguns negacionistas. E um desses, coitado, foi internado com o vírus. No Vaticano, todos foram vacinados, enquanto há um pequeno grupinho que está estudando como ajudar – falou.

De acordo com o papa, a postura destes “é estranha”, visto que “a humanidade tem uma história de amizade com as vacinas”.

– Desde pequenos, também contra o sarampo, a poliomielite, todas as crianças eram vacinadas, e ninguém falava nada. Talvez isso que acontece agora ocorre por conta da virulência e da incerteza não apenas da pandemia, mas também pela diversidade entre as vacinas – defendeu.

O pontífice disse não saber explicar a razão de algumas pessoas recusarem as vacinas.

– Eu não sei explicar bem os motivos. Alguns dizem que é pela diversidade [delas]; outros que não foram suficientemente testadas e têm medo. Mas é preciso esclarecer sempre e falar com serenidade.

O papa Francisco foi vacinado em janeiro deste ano. Na ocasião, ele defendeu que a imunização se tratava de uma obrigação ética.

Fonte: As informações são do portal Metrópoles.

Foto: EFE/ Maurizio Brambatti