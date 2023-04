Papa Francisco lava e beija pés de 12 adolescentes infratores

Nesta quinta-feira (6), o papa Francisco lavou e beijou os pés de 12 jovens infratores detidos no presídio Casal del Marmo, em Roma. Na ocasião, o pontífice de 86 anos apareceu de bengala e disse que cumpriria o ritual, apesar de seus problemas de mobilidade.

O gesto é uma das tradições católicas que fazem parte da Quinta-feira Santa e foi transmitido ao vivo pelo Vaticano pela primeira vez. Ele passou a ser realizado fora do Vaticano no início do pontificado de Francisco, em 2013.

Entre os adolescentes que participaram do momento, estava um muçulmano e católicos provenientes de diferentes países. Eles interagiram com o papa beijando sua mão, ou conversando brevemente com ele.

O ato do papa objetiva fazer uma alusão a atitude de Jesus Cristo, que lavou os pés de seus discípulos antes de ser preso e crucificado.

– Vou cumprir este ritual. Não é folclore. Espero sair dessa, porque não consigo andar muito bem – declarou o papa na ocasião.

Fonte: Pleno News/ Fotos: EFE/EPA/VATICAN