Papa Francisco nega rumores de renúncia e condena o aborto

O papa Francisco negou a possibilidade de que, em um futuro próximo, vá renunciar ao posto de líder máximo da Igreja Católica. A declaração foi feita em uma entrevista concedida por ele à agência Reuters no último sábado (2) e que foi divulgada nesta segunda-feira (4).

Os rumores começaram após uma série de eventos que o pontífice realizará no final de agosto, que inclui reuniões para discutir uma nova constituição do Vaticano, uma cerimônia para empossar novos cardeais e uma visita à cidade italiana de L’Aquila, ser entendido como um possível indício de renúncia. Francisco disse, no entanto, que a ideia nunca passou por sua cabeça.

– Todas essas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma “liturgia” aconteceria. Mas nunca passou pela minha cabeça. Por enquanto não, por enquanto não. Realmente! – afirmou.

O líder também negou rumores de que estaria com câncer, brincando que seus médicos “não disseram nada sobre isso”. O pontífice também falou sobre a condição de seu joelho, que o impediu de realizar alguns deveres. Francisco disse ter sofrido “uma pequena fratura” no joelho quando deu um passo em falso enquanto um ligamento estava inflamado, mas ressaltou que está bem.

– Estou bem, estou melhorando lentamente – disse ele, acrescentando que a fratura foi tratada com terapia a laser e magnética.

Durante a conversa, ao ser questionado sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que anulou a decisão Roe vs. Wade, que estabelece o direito da mulher ao aborto, Francisco condenou a prática e fez uma analogia sobre “contratar um assassino”.

– A questão moral é se é certo tirar uma vida humana para resolver um problema. De fato, é certo contratar um assassino para resolver um problema? – completou.

