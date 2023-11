Papa Francisco sofre de bronquite “muito aguda e infecciosa”

O papa Francisco disse nesta quinta-feira (30), no Vaticano, que, “graças a Deus, não é pneumonia” o que está sofrendo, e sim “uma bronquite muito aguda e infecciosa”, embora não sinta tenha mais febre e ainda esteja sendo tratado com antibióticos.

Ao receber os participantes do seminário sobre “Ética na gestão da saúde” em uma audiência no Vaticano, o pontífice também explicou por que os médicos o aconselharam a não viajar para Dubai para participar da Cúpula do Clima (COP 28).

– O motivo é que lá é muito quente, e você passa do calor para o ar condicionado. E com esse problema nos brônquios, isso não é conveniente. Como vocês podem ver, estou vivo. O médico não me deixou ir para Dubai. Graças a Deus, não é pneumonia. É uma bronquite muito aguda, infecciosa – esclareceu o papa durante uma manhã em que manteve sua agenda cheia, embora tenha preferido não ler os discursos para não se cansar demais.

O líder religioso assegurou que não tem mais febre e que continua sendo tratado com antibióticos.

– O estado do Santo Padre é estável, não tem febre, mas persiste a inflamação pulmonar associada a problemas respiratórios – confirmou o Vaticano nesta quarta-feira (29) em comunicado, depois que o papa realizou uma audiência geral diante de milhares de fiéis na Sala Paulo V.

– A saúde é como uma coisa contrária, é forte e frágil. A saúde que ele tem, como ele suporta, como ele é forte, mas ele também é frágil. E a saúde mal cuidada dá lugar à fragilidade. Gosto muito da medicina preventiva porque ela previne os eventos antes que eles aconteçam – disse o papa aos participantes do seminário.

– Agradeço a vocês pelo que fazem. Não apenas buscando soluções médicas e farmacológicas, mas também cuidando da saúde, ou seja, pensando no bem da saúde. E como preservar esse bem. Não apenas para curar, mas para preservar. É um trabalho para vocês, e eu os agradeço por terem vindo. E desculpe-me por não poder falar mais, mas não tenho energia”, acrescentou o Papa em uma manhã com sete audiências – completou.

O pontífice argentino, que completará 87 anos em 17 de dezembro, confirmou que ainda não estava bem “com esta gripe”. No último sábado (25), o papa Francisco foi submetido a uma tomografia computadorizada em um hospital de Roma, que confirmou esses problemas de saúde, mas descartou a possibilidade de pneumonia.

Dessa maneira, foi anunciado de surpresa que, por recomendação médica, teve que cancelar a viagem que faria a Dubai de 1º a 3 de dezembro.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Alberto Pizzoli