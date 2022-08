Papa incentiva trabalho de padre pró-LGBT: “Cultura do encontro”

O papa Francisco endereçou uma carta ao padre jesuíta James Martin, que é conhecido por apoiar a comunidade LGBTQIA+. Na correspondência, o líder da Igreja Católica parabenizou o sacerdote por promover a conferência anual do ministério Católico LGBT, Outreach, e incentivou o padre a continuar o seu trabalho.

– Encorajo todos vocês a continuar trabalhando na cultura do encontro, que encurta as distâncias e nos enriquece com as diferenças, à maneira de Jesus, que se fez próximo de todos – assinalou o papa.

O evento em questão ocorreu nos dias 24 e 25 de junho na Fordham University, nos Estados Unidos, após dois anos de intervalo em razão da pandemia da Covid-19.

Na missiva enviada a James Martin, o pontífice falou sobre superar barreiras da distância.

– A pandemia nos fez buscar alternativas para encurtar as distâncias. Também nos ensinou que certas coisas são insubstituíveis, entre elas a possibilidade de nos olharmos “cara a cara” mesmo com quem pensa diferente ou com aqueles cujas diferenças parecem nos separar ou mesmo nos confrontar. Quando superamos as barreiras, percebemos que há mais que nos une do que nos separa – escreveu.

Papa Francisco e padre Martin já trocaram cartas em outras duas ocasiões. Em ambas, o líder da Igreja Católica incentivou o sacerdote a pregar a inclusão, sustentando que Deus “não repudia nenhum de seus filhos”, e que seu estilo é de proximidade e misericórdia.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE / EPA / GEORGE VITSARAS