Papa pede fim de “ataques com armas” em Israel e Palestina

Neste domingo (8), o papa Francisco pediu o fim dos ataques com armas em Israel e na Palestina, ao final da oração do Ângelus no Vaticano. Ele lamentou a escalada de violência na região após um ataque surpresa do Hamas em território israelense.

Que “os ataques com armas terminem, por favor”, pediu o pontífice diante dos mais de 10 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

– O terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução – acrescentou.

Ao menos 350 pessoas foram mortas e mais de 1,8 mil ficaram feridas devido ao ataque do Hamas em Israel.

– Acompanho com apreensão e dor o que está acontecendo em Israel, onde a violência explodiu ainda mais rapidamente, causando centenas de mortos e feridos – disse Francisco no final de sua oração.

Ele disse que estava orando pelas vítimas “e por todos aqueles que estão vivendo horas de terror e angústia”. Francisco enfatizou o desejo de “que se entenda que o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, apenas à morte e ao sofrimento de tantas pessoas inocentes” e disse que “toda guerra é uma derrota”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI