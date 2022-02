Papa presta condolências após chuvas em Petrópolis

Nesta sexta-feira (18), o papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pelas vítimas em Petrópolis. Ele expressou o desejo de que haja serenidade e consolo após a tragédia provocada pelas chuvas na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, em telegrama enviado ao bispo da cidade, Gregório Paixão.

Chuva deixa cenário de destruição em Petrópolis (RJ) / Foto: EFE/Antonio Lacerda

Chuva deixa cenário de destruição em Petrópolis / Foto: Bruno Kaiuca/Zimel Press/Agencia O Globo

Chuvas causaram muitos estragos em Petrópolis / Foto: Futura Press/Estadão Conteúdo/Saulo Ângelo

O texto, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em nome do líder da Igreja Católica, destaca uma profunda dor “pelas trágicas consequências” das inundações na cidade, além de condolências “pelas numerosas vítimas e [por] todos os que perderam seus bens”.

Além disso, Francisco transmitiu “consolo para todos os afetados, a quem deseja um rápido restabelecimento e serenidade, diante do doloroso teste [por] que estão passando”.

Na última terça-feira (15), um forte temporal atingiu a cidade de Petrópolis, deixando um cenário de destruição. Mais de 100 pessoas morreram, de acordo com balanço mais recente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Fonte: *EFE